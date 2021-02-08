"خط الخير " لعمرو الليثي الاكثر تأثيرا في الجمهور علي «راديو مصر»

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الإذاعي محمد لطفى، رئيس محطة إذاعة راديو مصر ان هناك مجموعة مميزة من البرامج في «راديو مصر» ومنها برنامج «خط الخير» وهو برنامج خدمي يخص جمهور المحتاجين يقدمه الاعلامي عمرو الليثى، وهو خاص بتقديم خدمات ومساعدات مادية لكل من يتواصل مع البرنامج في أي مجال وهذا البرنامج أسبوعي مسجل يذاع الأحد في الثالثة مساءً ويعاد يوم الاثنين في نفس الموعد،

واضاف لطفي ان برنامج " خط الخير "من أكثر البرامج الخدمية التي تستحوذ علي نسبة استماع لدي المستمعين

ويذكر انه بعد نجاح حلقات برنامج «خط الخير» للإعلامي عمرو الليثى بإذاعة راديو مصر، قررت شبكة راديو مصر استمرار إذاعة برنامج خط الخير، في الدورة البرامجية الجديدة

ويذكر أن البرنامج مستمر في رسم البسمة على شفاه كل محتاج، حيث قدم مساعدات لآلاف الحالات وزواج يتيمات ودعمهم بكل مستلزمات الزواج، و إجراء عمليات قلب ، بالإضافة إلى تركيب أكثر اطراف صناعية .

وتأتي فكرة البرنامج تماشيا مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار مرض الكورونا، وتداعياته على الأسر غير القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.