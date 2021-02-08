"بروفات" جنات لحفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - أجرت النجمة المغربية جنات البروفات التحضرية لحفلها الذي من المقرر إقامته يوم ١٢ فبراير الجاري بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت جنات على صفحتها ب فيس بوك عدد من صور البروفات وعلقت قائلة :"بروفات تحضير حفلة عيد الحب مع المايسترو الفنان د.محمد الموجي وفرقته الموسيقية وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي".

وحرصت جنات على تهنئة متابعيها قائلة :"كل عيد حب وانتم طيبين وايامكم كلها تبقي تفاؤل وحب .. في إنتظاركم 12 فبراير بدار الاوبرا".

يشارك جنات في احياء حفل عيد الحب الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.

ومن المقرر أن تقدم جنات عدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته" ، "بحبك"،"أخدت قرار" ،"حب جامد" ،"جيالك"، " عيشنى أكتر بيك" ،"رايق، مساء الجمال" .. بالإضافة إلى أغاني البومها الأخير "أنا في انتظارك" .

جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون.