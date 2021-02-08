الفنون الشعبية تكرم الفنان "يحيى غانم"

القاهرة - محمد ابراهيم - كرم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان القدير " يحيى غانم " مدير عام فرقة أنغام الشباب الأسبق - أحد الفرق الفنية بالبيت، وذلك أمس الأحد فى مكتبه بمسرح البالون .

وأهدى رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، للفنان يحيى غانم شهادة تقدير، تكريما واعترافا بعطائه الفنى الذى قدمه للبيت طوال حياته العملية، إلى جانب المواهب الغنائية التى دعمها من أعضاء الفرق الفنية بالبيت وقدمها فى صورة مشرفة على مسرح البالون .

تولى الفنان يحيى غانم، منصب المشرف الفني بالفرقة الغنائية الاستعراضية، وشغل منصب مدير عام فرقة أنغام الشباب في يناير 2011، كما شغل منصب المنسق العام للموسيقى والبرامج الفنية لفرق البيت، لما له من خبرة في ذلك المجال، ومديرا عاما لقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون .