في الحلقة الثانية من "الآنسة فرح2".. هبة عبد العزيز تضع أحمد مجدي في ورطة

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت قناة "Mbc 4" منذ قليل من عرض الحلقة الثانية من الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من إخراج وائل فرج، تأليف محمود عزت، عمرو مدحت.

*طلب "سمير" من "نادين" هبة عبد العزيز اقناع "شادي" أحمد مجدي لكي يكون المدير بدلاً من المساعد لطليقها "شادي" أحمد مجدي لكي لا يخبره بسرقتها لعينة الحمل الثانية الخاصة به.

*خروج" فرح" أسماء أبو اليزيد و"شادي" و"طارق" محمد الكيلاني معًا، ثم ترى "فرح" سيدة شبه "مريم"الني قامت باختطاف ابنها، وبعد ذلك تشعر بخوف شديد، ليخبرها "طارق" بأنها ستكون غريت شكلها مثلما تقوم بتغير أشكال المجرمين الذين يعملون معها.

*طلب "نادين" من "شادي" ترقية سمير بحجة أنه جاءت له عروض عمل كثيرة الفترة الماضية، ليخبرها انه سيقوم بترقيته.

*احضار طارق لفرح جهاز إنذار لكي تضعط عليه إذا شعرت بخطر.

*اخبار" رامز" لـ"شادي" بأنه سيقوم بعمل تقرير عن الأرض الواقعة جانب الفندق بأنها غير صالحة للبناء مقابل حصوله على نصف مليون جنيه، لكي يقوم بعده بفسخ شراكته معه، واخبار "نادين" له انها غير مقتنعة بكلامه.

*اقناع "رضوى" جيلان علاء لـ"فرح" بضرورة عودتها لـ"طارق" لكنها ترفض لأنها مازالت تشعر بمشاعر تجاه "شادي".

* اخبار "عالية" مريم الخشت لشقيقها "شادي" بأن نادين حامل.

*سؤال "فرح" لـ"شادي" عما إذا كان يشعر بحنين لأيام ماضيه والسهر مع الفتيات ليخبرها انها كانت مرحلة في حياته وأنهت وأنه يريد أن يكون بجانبها هي وابنه.

* اكتشاف "عالية" بأن التقرير الذي كتبه رامز غير صحيح، وفي طريق ذهابها لشادي يعتدي عليها أحد الأشخاص، ويمنعها من الذهاب له.

*اخبار الطبيبة لشادي بأن العينة الخاصة به انقسمت لعينتين وأن طليقته نادين قد استلمت العينة الثانية له، وأنهم يريدون إرسال تعويضًا إليه عن ذلك الخطأ، وبعد ذلك تأكد أن "نادين" صارت حامل منه.

إجراء نادين لاختبار الحمل الذي أكد أنها أصبحت حامل بالفعل.

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، تامر فرج، مريم الخشت، جيلان علاء، هبة عبد العزيز، وكوكبة مميزة من النجوم، ويُعرض على قناة "Mbc4" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.