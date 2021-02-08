أيمن عزب: حصلت على معهد الفنون المسرحية في9 سنوات بدلاً من 4

القاهرة - محمد ابراهيم - Advertisements

قال الفنان أيمن عزب، إنه يعمل في أدوار الشرف بنفس الإخلاص الذي يعمل به في نفس الأدوار المهمة، معقبًا: "الممثل بيفرق فنيًا بالنص المكتوب بعناية وبالمخرج الجيد، أنا بشتغل حتى لو الدور مش كبير، لكن المهم الدور يكون فيه حاجة"

وتابع "عزب"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه مقتنع بانه لا يوجد أحد يوقف مسيرة أحد، متابعًا: "قد أكون لم أحقق ما كانت أريده، ولكن بفضل الله أنا محبوب من كل زملائي، خاصة من زملاء في المعهد"

وأشار إلى أنه أستمر في الدارسة بمعهد الفنون المسرحية لمدة9 سنوات، لأنه كان يعمل بصورة مكثفة أثناء الدراسة، وهذا الامر كان خطئًا، معقبًا: "الـ4 سنوات كان لازم يخلصوا في أربع سنين، وكان ممكن أشتغل لكن في آخر سنة فقط".

