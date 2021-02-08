"يحمل تمساح".. محمد رمضان يثير الجدل من تصوير مسلسل "موسى"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد رمضان صورة من كواليس تصوير مسلسله "موسى" للسباق الرمضاني المقبل.

وظهر "رمضان" في الصورة وهو يحمل تمساح، مما آثار جدل جمهوره، وكان يرتدي ملابس صعيدية.

مسلسل "موسى" يشارك به عدد من الفنانين بجانب محمد رمضان منهم سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.