عبد المجيد عبد الله: يا ليت كل شخص يبقى نفس ما عرفناه أول مرة

غرد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله عبر حسابه الشخصي لموقع التدوينات الصغيرة تويتر، قائلا: "ياليت كل شخص يبقى نفس ماعرفناه أول مرة".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالاتي: "يا ليت_ لا يا مجيد هو من أول يكون سيئ بس مع الأيام يظهر الوجه الحقيقي".

وكان عبد المجيد عبد الله قد نشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يشبه فيها والدته بـ "جزء من الجنة".

الجدير بالذكر أن الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلن فيه عن رحيل والدته.

وقال عبد المجيد عبد الله: "‏وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء.. لا أقول وداعًا بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب العالمين".

ولمع نجم عبد المجيد عبد الله وعرف باسم "أمير الغناء"، ويتمتع الفنان السعودي بصوت دافئ يجعله من مصاف أهم النجوم الخليجيين بإحساسه العالي وشخصيته المحببة، وعرف بغنائه للأعمال الرومانسية، وكان حضوره قليلًا بالحفلات لذلك كان الجميع ينتظر سهراته للاستمتاع بأعماله.