غرد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله عبر حسابه الشخصي لموقع التدوينات الصغيرة تويتر، قائلا: "ياليت كل شخص يبقى نفس ماعرفناه أول مرة".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالاتي: "يا ليت_ لا يا مجيد هو من أول يكون سيئ بس مع الأيام يظهر الوجه الحقيقي".
وكان عبد المجيد عبد الله قد نشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يشبه فيها والدته بـ "جزء من الجنة".
الجدير بالذكر أن الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلن فيه عن رحيل والدته.
وقال عبد المجيد عبد الله: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء.. لا أقول وداعًا بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب العالمين".ولمع نجم عبد المجيد عبد الله وعرف باسم "أمير الغناء"، ويتمتع الفنان السعودي بصوت دافئ يجعله من مصاف أهم النجوم الخليجيين بإحساسه العالي وشخصيته المحببة، وعرف بغنائه للأعمال الرومانسية، وكان حضوره قليلًا بالحفلات لذلك كان الجميع ينتظر سهراته للاستمتاع بأعماله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد المجيد عبد الله: يا ليت كل شخص يبقى نفس ما عرفناه أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.