تطورات "كورونا" بين المشاهير .. صبري فواز يواجه إصابته بطرافة وصدمة بعد وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم

شهد عدد من المشاهير والنجوم، أوقاتًا صعبة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن اكتشفوا إصابتهم بفيروس كورونا، وإعلان تفاصيل حالاتهم الصحية للجمهور، إضافة إلى زيادة عدد ضحايا الفيروس بين المشاهير عقب وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم.

وفاة نسيم العلم

الشاعر اللبناني نسيم العلم توفي قبل يومين بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في بيروت، بعدما تدهورت حالته الصحية وتمكن الفيروس من مهاجمة الرئة، وكان آخر ما كتبه الشاعر الراحل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هو رسالة شكر لكل من حاول الاطمئنان عليه، لافتاً إلى أنه قطع الشوط الأكبر من كورونا وقريبا سيعود ليلتقي بكل محبيه، إلا أن الفيروس سرعان ما هاجم الرئة وتسبب في وفاته.

إصابة صبري فواز

الفنان المصري صبري فواز أعلن خلال الساعات الماضية عن إصابته بفيروس كورونا أيضًا، حيث نشر مقطع فيديو طريف عبر حسابه على فيسبوك وقال: "الحمد لله على كل شيء يعنى شاءت إرادة ربنا أن آخر 3 سنين يحصل حاجات غريبة.. سنة جلطة ودعامة والسنة اللي بعدها استئصال مرارة والسنة دي كورونا.. الحمد لله على كل شيء".

وطمأن الجمهور على حالته الصحية وقال: "أنا الحمد لله كويس وبقالي فترة في الموضوع وخلاص قربت اعدي منها دعاوتكم، والحمد لله نحمد ربنا واحنا أحسن من غيرنا بكتير، فضل وعدل.. وأنا بطلع في فيديو عشان اطمنكم وانا زي الفل واللي يجي في الريش بقشيش".

تطورات حالة سيد رجب وإصابة حازم إمام

الفنان المصري سيد رجب كان قد كشف قبل أيام قليلة عن إصابته بفيروس كورونا، دون أن يكشف تطورات حالته الصحية، إلا أنه طمأن الجمهور على حالته بالأمس، في تصريحات إعلامية وأكد أنه بات في تحسن كبير، ولا صحة للأنباء التي تشير إلى تدهور حالته، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا للحجر المنزلي ويتلقى العلاج اللازم.

لاعب كرة القدم المصري الشهير، حازم إمام، أعلن أيضًا بالأمس، إصابته بالفيروس، وهو ما جعل قطاع كبير من جمهوره يتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لهم، ومتابعة الظهور الإعلامي في البرامج الرياضية كما اعتاد مسبقا.