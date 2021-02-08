حلا شيحة تفرض السرية على عقد قرانها على معز مسعود.. منع التصوير وإجراءات مشددة

حلا شيحة ومعز مسعود احتفل كل منهما بعقد قرانهما خلال الساعات الماضية في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، وقد وضع العروسان قواعد مشددة أثناء مراسم عقد القران.

حلا شيحة ومعز مسعود يحتفلان بعقد قرانهما تحت إجراءات مشددة

حلا شيحة ومعز مسعود احتفلا منذ قليل بعقد قرانهما الذي تم تحت إجراءات مشددة فرضها الثنائي بعيدا عن نظر وسائل الإعلام، حيث تم وضع شروط بالنسبة للحاضرين بالحفل من عائلة وأصدقاء العروسين، كان من بينها سحب الهواتف أثناء مراسم عقد القران حتى لا يتم تسريب صور منه بدون علمهما في إجراء كشف رفض العروسين لنشر أي صور أو معلومات بدون رغبتهما في وسائل الإعلام، وقد تردد أن الفنانة المصرية قد ارتدت فستانا أبيضا ومحتشما أثناء حضور عقد القران الذي تواجد به عدد قليل من الحضور.

هنا شيحة تعلن زواج حلا شيحة ومعز مسعود

حلا شيحة ومعز مسعود تكتم كل منهما على الإعلان عن خبر زواجهما في الأيام الماضية، حتى أعلنت الفنانة هنا شيحة شقيقة حلا شيحة عن تفاصيل عقد القران من خلال تصريحاتها لبرنامج "إي تي بالعربي"، حيث أكدت أن حلا شيحة تستعد بالفعل لزواجها من معز مسعود في أحد فنادق القاهرة، وفي أجواء أسرية ومع مجموعة من أصدقائها وعائلتها فقط، وكانت رشا شيحة شقيقة الفنانة المصرية نشرت فيديو على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام"، خلال تواجدها بالفندق الذي من المقرر أن يقام فيه عقد قران الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود، وظهرت وهي تقوم بتصوير نهر النيل، وأرفقت الفيديو بتعليق مختصرا قالت فيه: "مبروك"، وأشارت إلى الحسابات الخاصة بكل من حلا شيحة ومعز مسعود.

زواج حلا شيحة ومعز مسعود بعد جدل طويل حول علاقتهما

حلا شيحة ومعز مسعود قد تسبب كل منهما في إثارة الجدل بشكل واسع في وسائل الإعلام وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة من عدم الإعلان عن ارتباطهما على الرغم من تأكيد البعض أن هناك علاقة حب تجمع الثنائي، لكنهما قررا مواجهة هذه التكهنات بتجاهل تام لها في عام 2020، قبل أن يتواصلا على مواقع التواصل في شهر ديسمبر الماضي بشكل علني ، وتبادلا الكلمات الرومانسية، وهو ما اعتبره الجمهور تأكيداً لعلاقتهما، ولكنهما لم يعلقا مباشرة على زواجهما وطبيعة علاقتهما، ولكن فاجئ بعد ذلك معز مسعود المتابعين بمقطع أغنية بصوته بعنوان "مقاتل"، والتي أهداها إلى حلا شيحة، وقال في تدوينته على "انستجرام" إن الأغنية كتبها في عام 2007 وعزفها على جيتاره، ويهديها إلى حلا شيحة، وقال:"رحلتنا واحدة.. نحن بعيدون عن الضحالة الآن"، لترد عليه قائلة: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه، لا أطيق الانتظار لرؤية كل شيء".