غادة عادل تعلق على أنباء زواجها من حسن شاكوش مطرب أغنية "بنت الجيران"

غادة عادل انتشرت لها خلال الفترة الماضية صورة تجمعها مع الفنان حسن شاكوش صاحب أغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وتردد أنها ارتبطت به، لكن الفنانة المصرية خرجت لترد على حقيقة هذه الصورة المتداولة.

غادة عادل ترد على شائعة ارتباطها بالفنان حسن شاكوس

غادة عادل نشرت عبر حسابها على "انستجرام" الصورة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي بجوار الفنان حسن شاكوش والتي كتب عليها كلمات: "ألف مبروك اتجوزت حب عمري"، في إشارة إلى ارتباطها من صاحب أغنية "بنت الجيران"، لكن غادة عادل كشفت حقيقة هذه الصورة، ونفت ما يتم ترديده من شائعات مؤكدة أن علاقتها بحسن شاكوش دوت الخليج مجرد صورة معه وكذلك متابعة لفقرة غنائية يقدمها في إحدى المناسبات وليس أكثر من ذلك، في نفي واضح لتفاصيل ما تردد في الفترة الاخيرة فقالت غادة عادل: "حسن شاكوش فنان محترم و لقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية".

غادة عادل تصف شائعة زواجها من حسن شاكوش بـ"الهراء"

غادة عادل شنت كذلك هجوما على أصحاب هذه الشائعة التي وصفتها بـ"الهراء" وأنه مجرد خيال لصاحب هذه الشائعة ومرددها فقالت غادة عادل: "أي كلام قيل او كُتب بخلاف ذلك، ما هو الا هراء من نسج خيال كاتبه او قائله"، ما نشرته غادة عادل علق عليه العديد من زملائها في الوسط الفني منهم الإعلامية بوسي شلبي التي كتبت تعليقا قالت فيه: "دوت الخليج الناس اتجننت ولا ايه"، كما تفاعل كذلك كل من الفنانة رانيا يوسف، وأحمد جلال، بينما طلب العديد من متابعي الفنانة غادل عادل منها تجاهل مثل هذه النوعية من الشائعات وعدم الرد وأن لا تعطيها أكبر من حجمها، وكان حسن شاكوش قد نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة جمعته مع الفنانة غادة عادل وعلق عليها قائلا: "كانت أحلى مفأجاة ومبسوط جدا اني شوفتك، مع حبيبة قلبي الاستاذة غادة عادل".

غادة عادل تستعد لعرض فيلم "أهل الكهف" مع خالد النبوي

غادة عادل قد بدأت مؤخرا تصوير أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "أهل الكهف" الذي تشارك في بطولته مع الفنان خالد النبوي، وقد تم الكشف عن الصور الدعائية للعمل خلال الفترة الماضية والتي أثارت جدل واسع بين الجمهور نظرا لفكرة الفيلم المأخوذ قصته من رواية الأديب توفيق الحكيم والتي تحمل نفس الاسم، كما يشارك في بطولة العمل كل من الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وصبري فواز، ومحمود جميدة، ومصطفى فهمي، وخالد الصاوي، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، وأحمد عيد، مصطفى خاطر، وريم مصطفى، والعمل كتب معالجته السينمائية أيمن بهجت قمر، وهو من إخراج عمرو عرفة.