احتفالات المشاهير بيوم الحب تنطلق مبكراً ..مهند الحمدي برومانسية تامة مع خطيبته وفرح الهادي تتلقى هدية مميزة

احتفالات المشاهير بيوم الحب تنطلق مبكراً حيث بدأ العديد منهم بالإحتفال بهذه المناسبة بأجواء رومانسية وبينهم الفنان السعودي مهند الحمدي الذي اختار قضاء وقت مبهج ورومانسي مع خطيبته في منطقة الألعاب الترفيهية بالقرية العالمية في دبي، كما تلقت فرح الهادي هدية مميزة من زوجها توازياً مع مناسبة ميلادها ويوم الحب، فيما نشرت شقيقة ديانا كرزون جلسة تصوير لها وهي غارقة بهدايا الورود الحمراء.

مهند الحمدي يبدأ احتفالاته بيوم الحب مع خطيبته

الممثل السعودي مهند الحمدي شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام بمجموعة صور ومقطع فيديو ظهر فيهم برفقة خطيبته الفاشينيستا اللبنانية فرح مراد حيث خيمّت أجواء الحب على علاقتهما وقام بإهدائها دمى قطنية "دباديب" معلقاً على الصور :"بدينا نجيب دباديب هدايا".

وفي فيديو آخر ظهر مهند في مقتطفات له مع فرح مراد وهما يتنزهان في القرية العالمية في دبي ويلعبان في منطقة الألعاب الترفيهية بكل مرح، ونشر ايضا لقطة رومانسية برفقة خطيبته وهما يجلسان على الأرجوحة حيث انطلقا في الاحتفال بيوم الحب مبكراً.

فرح الهادي تتلقى هدية مميزة

الممثلة الكويتية فرح الهادي تلقت من جهتها هدية مميزة من زوجها الممثل عقيل الرئيسي بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها وتزامناً مع مناسبة يوم الحب ايضا، فأهداها زوجها أغنية خاصة بإسمها، ونشر فيديو يوثق اللحظة حيث بدت فرح متأثرة جداً بالمفاجأة.

ويعتبر الثنائي فرح الهادي وعقيل الرئيسي من اكثر الثنائيات الشباب اللذان يظهران برومانسية دائمة عبر السوشيال ميديا في المناسبات الخاصة بهما كأعياد الميلاد واحتفالات يوم الحب وغيرها.

زين كرزون غارقة وسط الورود الحمراء

شقيقة النجمة ديانا كرزون، زين كرزون، شاركت بدورها متابعيها عبر السوشيال ميديا بمجموعة صور لها ظهرت فيها وهي تحتفل بيوم الحب على طريقتها حيث بدا بأنها تلقت هدية عبارة عن مجموعة من باقات الورود الحمراء ، وعلقت قائلة :"جعلت قلبي يبتسم" ما أثار التساؤلات حول ارتباطها مجددا بعدما كانت قد فسخت خطوبتها العام الماضي من رجل أعمال اردني.