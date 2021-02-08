نبيل الحلفاوي يعلق على فوز بايرن ميونيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي، في مباراته مع بايرن ميونيخ، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "شوط ثانٍ جيد. نتيجة معقولة أمام بطل العالم. وهي التي توقعتها في السيناريو الأول.

أمامنا الآن أهم مباراة والمطلوب فيها الفوز على النادي البرازيلي لتحقيق المركز الثالث واعتلاء المنصة في نهاية سعيدة إن شاء الله".

وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونيخ، على النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شئ.