غدا.. بعد أن هدد بالانتحار.. شريف الدسوقي ضيف سيد علي

القاهرة - محمد ابراهيم - آثار الفنان شريف الدسوقي الجدل خلال الأيام الماضية بعد أن هدد بالانتحار في ميدان عام إذا لم تنتهي أزمنة مع منتج فيلم وقفة رجالة.

ويحل الفنان شريف الدسوقي ضيفاً على برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية غداً، ويكشف لأول مرة تفاصيل الأزمة وحال السينما والدراما في مصر.

ويتحدث الدسوقي عن حال الفنانين ومعناتهم مع شركات الإنتاج، وعن مشوارة الفني.

ويذكر أن شريف الدسوقي قدم شخصية "سبعبع" بمسلسل "100 وش" الذي قدم بطولتة الفنان اسر ياسين والفنانة نيللي كريم.