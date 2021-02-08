رغم الهزيمة.. نجوم الفن يحيون الأهلي على أداءه البطولي أمام فريق بايرن ميونخ

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسالة للنادي الأهلي، وذك عقب خسارته مع بايرن ميونخ، في مباراة اليوم.

وكتبت أنغام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "كل الاحترام لرجال وابطال الأهلى شرفتونا".

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائله: " شكرا لاعبي الأهلي الأبطال على مباره اليوم أمام بايرن ميونخ، تجربه وأداء محترم ننتظر منكم التتويج بالمركز الثالث في البطولة".

وغردت آيتن عامر عبر حسابها على "تويتر" قائله: "فخورة بيك يا أهلي على الحلوة والمرة معاك الأهلى شكرًا لكل الفريق الرجالة بجد"، وكتبت ندى بسيوني قائله: "شكرًا للاعبي الأهلي، رجال فوق العادة على الحلوة والمرة معاه الحمد لله".

وقال الفنان أحمد السعدني قائلا: "الحمد لله مع فرقة معندهاش عزيز ولا غالي ولا تعرف الرحمة الخروج بالنتيجة دي انجاز كبير فعلا".

وانتهت مباراة النادي الأهلي مع بايرن ميونيخ، بفوز "ميونيخ" بهدفين مقابل لا شئ، وتابع المباراة عدد كبير من نجوم الفن والجمهور كما أبدو تعليقاتهم عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.