وفاء صادق منفعلة بسبب قانون الإيجار القديم: "كيف يرث من لا يملك؟"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقدت الفنانة وفاء صادق، قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن القيمة الإيجارية التي تحصل عليها من العمارة التي ورثتها عن جدها ووالدها لا تكفي حتى للإنفاق على الإصلاحات التي يحتاجها العقار.

وقالت "وفاء" منفعلة في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "لدينا عمارة كاملة أجرها جدي بنظام الإيجار القديم، وتوفى جدي ومن بعده والدي ولم نستفيد منها حتى الآن".

وأضافت "كيف يرث من لا يملك؟ وفي ناس كثير منهم قافلين المنزل ومسافرين أو قاعدين في شقق تمليك بره، ولما تطلب منهم يدفعوا في الصيانة يرفضوا ويروحوا المحكمة يرمولك الـ6 جنيه الإيجار، شقة في المنيل مساحتها 200 متر وأنا وأخواتي نقعد في الإيجار بره".