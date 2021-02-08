عمرو الشاذلي يكشف لـ دوت الخليج كواليس تعاونه مع مدحت صالح في ألبومه الجديد

وقال عمرو الشاذلي، في تصريح لـ "دوت الخليج" إنه يتعاون مع مدحت صالح في البومه الجديد بإغنيتين من الحانه، و عبّر عن سعادته بهذا التعاون مشيرًا إلى أن التعاون مع نجم في حجم مدحت صالح إضافة كبير لأي فنان وصانع أغاني.
وعبّر عمرو عن إعتزازه بنجاح أغنية "حان الآن" لأدهم نابلسي، والتي قام بتلحينها وتخطت حاجز الـ 38 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
وأكد عمرو الشاذلي، إنه يستعد لطرح عمل غنائي خاص به خلال الفترة المقبلة بجانب تعاونه كملحن مع عدد من النجوم أيضًا.
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