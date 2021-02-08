هنا شيحة بالورود من عقد قران شقيقتها حلا ومعز مسعود

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة وهي تحمل باقة ورد من عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على الداعية معز مسعود.

وعلقت الفنانة هنا شيحة على الصورة، "الورد الصديق المقرب للبنات.. بهزر الألماس طبعا".

كشفت الفنانة هنا شيحة شقيقة الفنان حلا شيحة عن زواج الأخيرة من الداعية معز مسعود غدا بعد فترة صداقة بينهما، ويقام بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل.

وكان أكد "دوت الخليج" وجود علاقة تربط الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة عبر انفراد بنشر صورة لهما في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية.

معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.