وزارة الإعلام تنعي المهندس عبد الله الشيعاني

وزارة الإعلام تنعي المهندس عبد الله الشيعانينعت وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وإذاعة صنعاء البرنامج العام، المهندس عبدالله صالح الشيعاني الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز 70 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن.

وأشاد بيان النعي بمناقب وإسهامات الفقيد الشيعاني منذ التحاقه بقطاع الإذاعة البرنامج العام أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث عين رئيسا لقسم الميكانيكا في إدارة المولدات والكهرباء، ثم مديرا لإدارة المولدات والكهرباء.

وعبرت وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وإذاعة صنعاء البرنامج العام، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والوسط الإعلامي في هذا المصاب .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

هذا وسيشيع جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه بمقبرة قرية شيعان في مديرية سنحان محافظة صنعاء، عقب الصلاة عليه في جامع الحسين بن علي في مديرية الصافية بأمانة العاصمة الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.

