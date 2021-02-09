نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:
حرصت الفنانة غادة عادل، على توضيح طبيعة علاقتها بالفنان حسن شاكوش، بعد تداول صورة لهما عبر السوشيال ميديا وانتشار شائعات تفيد ارتباطهما.
أعلنت الفنانة هنا شيحة إتمام عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على المنتج والداعية معز مسعود.
حالة كبيرة من الجدل سادت، في الساعات الماضية، بعد عقد قران الفنانة حلا شيحة على المنتج معز مسعود، بسبب فرض الخصوصية الزائدة على حفل عقد القران.
شن الممثل شريف دسوقي هجومًا عنيفًا على نقابة المهن التمثيلية، بسبب إصابته خلال تصوير مشاهد فيلم «وقفة رجالة» وعدم تحمل الشركة المنتجة للفيلم لتكاليف علاجه، بحسب قوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش.. عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود.. وشريف دسوقي يهاجم نقابة الممثلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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