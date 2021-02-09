جمهوركم فخور بيكم.. ياسمينا العلواني تعلق على أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

علقت المطربة ياسمينا العلواني، على مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وكتبت ياسمينا العلواني، عبر تويتر: «#الشوط_الثاني؛ أفضل كتير من الاول Thumbs up- شكرا رجال #النادى_الاهلى.. جمهوركم فخور بيكم».
وانتهت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بفوز الفريق الألماني 2 / 0.
ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
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