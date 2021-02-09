عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها وجمهورها، صور من حفل عقد قرانها على الداعية معز مسعود.

ونشرت حلا شيحة صور لها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتى الكريمة وأسرة زوجي الكريم.. وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا".

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.