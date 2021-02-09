فن ومشاهير

برفقة محمد رمضان.. مايا دياب فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة مايا دياب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها برفقة الفنان محمد رمضان وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا