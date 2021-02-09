إلهام شاهين تحتفل بتكريمها كأفضل ممثلة في 2020.. بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها وجمهورها، لحظة سعادتها بتسليمها جائزة أفضل ممثلة سينما لعام 2020.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة المخرج أمير رمسيس، حيث علقت قائلة: "النهاردة وصلوا لى الجايزة كأحسن ممثلة سينما فى الوطن العربى لعام 2020 عن فيلمى حظر تجول .. و أيضا مخرج الفيلم أمير رمسيس هو أحسن مخرج سينمائى".

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين فيلم حظر تجول وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، وبظهور خاص للمخرج خيري بشارة والفنان أحمد حاتم.