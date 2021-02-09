رسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود.. شاهد

وجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة إلى شقيقتها، الفنانة حلا شيحة؛ بعد عقد قرانها على المنتج معز مسعود، وشاركت متابعيها بـ عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وكتبت هنا شيحة: " تم عقد قران حبيبتي واختي وروحي ونصفي الاخر حلا الجميله قلبًا وقالبا، علي الذي اختاره قلبها وأيده عقلها .. يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير".

وتابعت هنا : بحبك قوي يا حلولا .. النهارده من اسعد ايام حياتي؛ لاني شيفاكي مبسوطة".

واختتمت : يا رب دايما مبسوطه بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا ".