تأجيل حفل أصالة وشيرين.. اعرف السبب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تأجيل الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن يجمعها بالفنانة أصالة، على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر Twitter: "تزامنا مع الإجراءات وتدابير الصحة الاحترازية بدولة الإمارات العربية المتحدة تم تأجيل حفل يوم ١٩ بالشارقة على مسرح المجاز لإشعار آخر، إن شاء لله لقائنا قريب".

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، قالت إنها تفكر في كتابة مذكراتها واسرار عن حياتها الشخصية. واضافت اصالة خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي: " اذا قدمت حياتي في عمل فني ستكون اشبه بالمسلسل الهندي المليء بالمعجزات والتغيرات المفاجئة". واشارت النجمة السورية، إلى انها لم تفكر في كتابة وصيتها، مشيرة الى انها ترى انها لا تزال في بداية حياتها ، وتبدأ من جديد ولديها اهداف في الحياة منها تربية طفليها التوأم " علي وادم". ولفتت اصالة ، إلى أن الفنان السوري الراحل حاتم علي، لم يلق التكريم الذي يليق به في سوريا، من قبل نقابة الفنانين أو غيره من المؤسسات الفنية. وأكدت اصالة انها لم تنزعج اذا دفنت بعد وفاتها في مصر، أو المملكة العربية السعودية او البحرين قائلة :" اشعر ان كل البلاد العربية بلدي".

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