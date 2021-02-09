معز مسعود يتصدر ترند تويتر بعد عقد قرانه على حلا شيحة.. شاهد

تصدر الداعية والمنتج معز مسعود، تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة .

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج " معز مسعود " وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر دولا على تويتر .

و احتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها علي المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية .

اقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه اي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.

وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة.

واقيم عقد القرآن عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.