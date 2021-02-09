عقت الفنانة آيتن عامر، على خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 المقامة بقطر.
وكتبت آيتن عبر حسابها على موقع "تويتر: "فخورة بيك يا أهلي.. عالحلوة والمرة معاك.. الأهلي.. شكرا لكل الفريق الرجالة بجد".
ويدين بايرن بالفضل في الفوز إلى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفي المباراة، وبهذه النتيجة، يتأهل البافاري إلى المباراة النهائية لمواجهة تيجريس المكسيكي.
ومن المقرر أن ينافس الأهلي على الميدالية البرونزية في المسابقة حين يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "عالحلوة والمرة معاك".. آيتن عامر تدعم الأهلي بعد الخسارة من بايرن ميونيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.