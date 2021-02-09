بلقيس تكشف إصابتها بمرض غريب بسبب أزمة كورونا وترقص احتفالاً بكليب "حالة جديدة".. بالفيديو

بلقيس واصلت احتفالاتها بنجاح فيديو كليبها الجديد "حالة جديدة"، وكشفت في لقاءاتها الإعلامية الأخيرة عن عدة كواليس عن العمل وردت على الانتقادات وكذلك كشفت عن إصابتها بعارض نفسي بسبب فترة الحجر الصحي.

بلقيس تكشف إصابتها بعارض نفسي بسبب العزل المنزلي

وكشفت الفنانة بلقيس خلال لقاء لها مع برنامج "إي تي بالعربي" عن إصابتها بمتلازمة نفسية بسبب فترة الحجر المنزلي وأزمة فيروس كورونا، وقالت إنها أصيبت بمتلازمة الكوخ، والتي أصابتها بعدة أعراض نفسية مثل عدم رغبتها في لقاء الآخرين أو الخروج من المنزل، وأضافت إنها كانت تشعر بالإحباط والفشل وعدم رغبة رؤية وجهها في المرآة بسبب هذه المتلازمة.

وقالت بلقيس إن الأمر اقتصر على المتواجدين خارج منزلها، ولكن علاقتها بزوجتها وأسرتها في المنزل لم تتأثر، وأضافت إن زوجها حاول كثيراً معها لكي تخرج من هذه الحالة، ولكنها لم تتأثر بالحديث معها والدعم المعنوي، لأنها كانت تعاني من التواصل مع الآخرين في الخارج، واستطاعت الخروج من هذه المتلازمة من خلال جلسات التأمل.

بلقيس ترقص وتحتفل بنجاح كليب "حالة جديدة"

واحتفلت بلقيس بالجدل والنجاح الذي حققته في كليب "حالة جديدة"، ونشرت فيديو لها مع المخرج حسام الحسيني، وظهرت وهي ترقص وتحتفل بنجاح الكليب وعلقت:" مليونين مشاهدة حالة جديدة، وانا والمخرج حسام الحسيني محتفلين"، ونشرت أيضاً فيديو لكواليس تصوير فيديو كليب الأغنية، وعلقت على الفيديو:" من كواليس كليب حالة جديدة، أكثر مشهد مريح عادي كنت انام".

بلقيس ترد على انتقادات كليب "حالة جديدة"

وكانت بلقيس قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الانتقادات التي تعرضت لها في كليب "حالة جديدة"، واتهامها بسرقة بعض المشاهد والأفكار من تايلور سويفت ومحمد رمضان، وردت في لقائها مع "إي تي بالعربي"، وأوضحت أنها لو شاهدت كذلك الفيديوهات التي يتحدث البعض أنها قريبة من كليب "حالة جديدة" كانت سوف تصر على تقديم فكرتها، وتعجبت من انتشار "هشتاج" يهاجمها بهذا العدد الكبير كما وجهت هجوما عنيفا على المنتقدين فقالت: "لو كنت شاهدت أي كليب قبل أن انفذ عملي فرأيي في تنفيذه لن يتغير، أنا عنيدة والذي لا يعجبه الكليب عليه أن يقاضيني، وأقول لأي شخص لا تعجبه بلقيس (اضرب رأسك في أي جدار)، الأمور في بعض الأوقات تقاس بقسوة الجهلاء، فلماذا ينتشر 20 ألف هشتاج على عمل واحد لا يعجبهم ويتسبب كذلك في الهجوم على شخصي وعائلتي لمجرد وجود تشابه في فيديو كليب، لذلك أقول لهؤلاء: (الجدران كثيرة)".