صور يوميات النجوم في دبي.. محمد رمضان يلتقي بمايا دياب وأحدث ظهور لشيرين وحسام حبيب

واصل عدد من النجوم نشر يومياتهم ولحظاتهم المميزة في دبي هذه الأيام، وآخرهم الفنان محمد رمضان والذي التقى بمايا دياب في دبي، وكذلك ظهور شيرين عبد الوهاب الجديد مع زوجها حسام حبيب وغيرهم.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في دبي

وتداول الجمهور أحدث صورة لشيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، وذلك في رحلتهما إلى دبي مؤخراً، والتقط الثنائي عدة صور من المعجبين والجمهور في ظهورهم العلني الأخير بعد فترة من الاختفاء والغياب عن الأضواء، والتي تسببت في خروج عدة شائعات حول طلاقهما وانفصالهما أكثر من مرة، ورغم نفي الطرفان لها إلا انها تجددت في الفترة الأخيرة، قبل أن يظهرا معا في دبي، في الوقت الذي ينتظر به الجمهور الثنائي لطرح أعمالهما الغنائية الجديدة والتي حضرا لها في فترة ابتعادهما عن الظهور ومواقع التواصل.

محمد رمضان يعلق على لقائه بمايا دياب

ونشر أيضاً الفنان محمد رمضان عدة صور وفيديوهات له من دبي هذه الأيام، ومنها صورة مع مايا دياب، ونشر صورة له معها وعبر عن سعادته للقائها وقال:" نورتيني مايا دياب قعدة رائعة و كلام من القلب.. سعيد لمقابلتك"، وعلقت مايا دياب على الصورة قائلة:"قلبك من ذهب"، قبل أن تعيد نشر الصورة على حسابها بانستقرام والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور، والذين تكهن بعضهم بوجود تعاون فني منتظر من الثنائي بعد لقائهم المفاجيء في دبي.

وعاد محمد رمضان إلى دبي مؤخراً بعد حصوله على أجازة من تصوير مسلسله الجديد "موسى"، والذي تسبب عودة التصوير به في الشهور الأخيرة في قطع إجازته بدبي، قبل ان يعود ويستكملها، ونشر رمضان عدة فيديوهات له من لحظة وصوله إلى دبي إلى أنشطته ولقاءاته بها، وفي الوقت الذي تتواجد به سمية الخشاب في دبي بعد حصولها على اجازة من تصوير مسلسل "موسى" أيضاً.

عمرو دياب يخطف الأنظار في دبي

وخطف عدد من الفنانين الأنظار في دبي في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم الفنان عمرو دياب، والذي يتواجد بها منذ بداية العام الجاري، ونشرت له عدة صور مع أصدقائه في دبي، وأثار الجدل بسبب بعض الصور، وربط أنشطته الأخيرة بانفصاله عن دينا الشربيني، وكشف عن بعض كواليس تصويره إعلان جديد في دبي.