دينا الشربيني تستعرض لياقتها البدنية بفيديو من الجيم.. هل تجاوزت أزمة عمرو دياب؟

دينا الشربيني عادت للظهور من جديد على مواقع التواصل بعد فترة من الغياب والتكهنات حولها، بسبب انفصالها عن عمرو دياب، ونشرت فيديو استعرضت به قدراتها البدنية في رفع الأثقال.

دينا الشربيني تعود لممارسة رياضة رفع الأثقال

ونشرت الفنانة دينا الشربيني عدة فيديوهات لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، والتي استعرضت بها لياقتها البدنية أثناء ممارسة رفع الأثقال، وعبرت عن سعادتها للعودة إلى ممارسة الرياضة من جديد، وقالت إنها تشعر بأنها أفضل عند رفع الأثقال، وأضافت إنها بداية جيدة لها بعد عودتها أخيراً إلى صالة الألعاب الرياضية، ووعدت الجمهور بنشر المزيد من الفيديوهات لها في الفترة المقبلة.

هل تجاوزت دينا الشربيني أزمة عمرو دياب؟

وتفاعل الجمهور مع فيديوهات دينا الشربيني في الجيم، وذلك بسبب انتظار الجمهور لعودتها إلى السوشيال ميديا ولأنشطتها الاعتيادية بعد فترة من الاختفاء، والتي تزامنت مع أزمة انفصالها عن عمرو دياب، واعتبر البعض فيديوهاتها من الجيم واستعراض لياقتها البدنية تأكيداً منها بتجاوز أزمتها مع عمرو دياب، ورداً على التكهنات حول تأثر حالتها النفسية في الفترة الحالية بعد انفصالها عن الهضبة، وكانت دينا الشربيني قد نشرت فيديو مماثل لها في الجيم قبل انفصالها، وحاز على تفاعل كبير بسبب اتجاهها للرياضات الصعبة ورفع الأثقال.

وكانت دينا الشربيني قد ظهرت في الفترة الأخيرة بنحافة زائدة، في ظهورها بعد أزمة انفصالها عن عمرو دياب، وظهرت أيضاً بإطلالة جديدة في كواليس مسلسلها الجديد "قصر النيل"، قبل أن تعود إلى التواصل مع الجمهور على انستقرام ونشر يومياتها في الجيم، بعد فترة من تصدرها مواقع التواصل لربط الجمهور بينها وبين أنشطة عمرو دياب المكثفة في الفترة الأخيرة، ونشره عدة صور مع أصدقائه وصديقاته في دبي.

دينا الشربيني تعود للسوشيال ميديا

وتستعد دينا الشربيني للمنافسة في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسلها "قصر النيل"، وذلك بعد عدة مواسم حافظت بها على تواجدها في رمضان، يشارك بالمسلسل مجموعة من الفنانين مثل ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى وغيرهم، وهو من إخراج خالد مرعي.