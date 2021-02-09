الصور الكاملة لحفل عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود.. ووالدها يكشف كواليس زواجهما

حلا شيحة ومعز مسعود احتفلا اليوم بزفافهما وعقد قرانهما، ونشرا عدة صور جديدة من حفل عقد القران، بعد فترة من التكتم على علاقتهما وخطبتهما وكذلك تفاصيل حفل زفافهما.

حلا شيحة ومعز مسعود يتبادلان الرسائل الرومانسية بعد زواجهما

وتبادل الثنائي حلا شيحة ومعز مسعود الرسائل الرومانسية على انستقرام بعد اتمام عقد القران، ونشر معز مسعود عدة صور من الحفل، والتي ظهرت بها حلا شيحة مرتدية غطاء رأس، ووجه لها رسالة قائلاً:"داومي على الابتسام والتألق يا حبيبتي"، ونشر صور أخرى من حفل عقد القران، وعلق عليها بآية قرآنية، وأعلن بذلك زواجه رسمياً من حلا شيحة.

ونشرت حلا شيحة أيضاً صور من حفل عقد قرانها، ووجهت رسالة رومانسية لزوجها معز مسعود بعد الاحتفال وقالت:"لحظة خاصة جداً لنا.. اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا"، وتلقت حلا شيحة العديد من رسائل التهنئة من زملائها النجوم وعلى رأسهم درة وبوسي شلبي ومي عمر وعبير صبري ورضوى الشربيني وغيرههم.

والد حلا شيحة يكشف كواليس زواجها من معز مسعود

وكشف أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، كواليس حفل عقد قران ابنته على معز مسعود، في مداخلة له مع برنامج "كلمة أخيرة"، وقال إنهم فضلوا الاحتفال بعيداً عن الأضواء وفي أجواء أسرية بسبب ظروف أزمة كورونا، وكذلك بسبب ظروف بعض أصدقائهم وزملائهم والبلاد، وأضاف إنه أوصى معز مسعود على ابنته وعلى عملها الفني، ووعده معز بدعمها في اختيار أدوارها الفنية، ووصف زوج ابنته بالمحترم والخلوق والفنان.

حلا شيحة تحتفل بزواجها من معز مسعود

ونشرت هنا شيحة عدة صور جديدة أيضاً من حفل زفاف شقيقتها حلا شيحة على معز مسعود، وهنأتها على زفافها وقالت:" تم عقد قران حبيبتي واختي وروحي ونصفي الاخر حلا الجميلة قلباً وقالباً علي الذي اختاره قلبها وايده عقلها.. يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير ..بحبك قوي يا حلولا .. النهارده من اسعد ايام حياتي لاني شيفاكي مبسوطة .. يا رب دايما مبسوطة، بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا".