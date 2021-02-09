زواج معز مسعود وحلا شيحة.. تعرف على عدد زيجاتها السابقة

احتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها علي المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية . اقتصر الحضور على أسرتي العروسين، ولم يتم توجيه اي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية. وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة. واقيم عقد القرآن عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

عدد أوزاج حلا شيحة

تزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود والذى من المقرر أن يقام غدا حيث تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

واختفت حلا نهائيًا وأغلقت هاتفها ولم تعد تظهر في الأماكن العامة أو في أي مناسبة، وهو ما فعله هاني أيضًا، حيث أغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.

وصرح هانى عادل فيما بعد عن سبب الانفصال قائلا إن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها.

وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4.

وانفصلت حلا عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه، خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.