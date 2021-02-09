الصور الأولى لحفل عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود وهكذا علقت على زواجها

حلا شيحة نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على معز مسعود على انستقرام، وشاركت الجمهور للحظات احتفالها مع أسرتها بعقد قرانها وعلقت أيضاً على زواجها.

حلا شيحة تنشر صور حفل عقد قرانها على معز مسعود

ونشرت الفنانة حلا شيحة الصور الأولى من حفل عقد قرانها على معز مسعود، واستعرضت إطلالتها في حفل عقد قرانها، والتي ظهرت به مرتدية غطاء رأس، ونشرت صور لمراسم حفل القران، وكذلك صور لها مع عائلتها في الحفل، وذلك بعد تكتمها على لقطات حفل عقد القران بعد إقامته اليوم بأحد الفنادق بالقاهرة.

أول تعليق من حلا شيحة على زواجها من معز مسعود

وعلقت أيضاً الفنانة حلا شيحة على زواجها من الداعية معز مسعود، وقالت في تعليقها على صورتها معه:"لحظة خاصة جداً لنا"، وقالت في رسالة أخرى لها:" اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة ، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا"، وعلق زوجها معز مسعود موجها لها رسالة رومانسية وقال:"ددائماً مبتسمة ومتألقة يا حببتي"، وتلقت حلا شيحة رسائل التهنئة من جمهورها وزملائها الفنانين، بعد إعلانها رسمياً زواجها من معز مسعود، وعلى رأس المهنئين رضوى الشربيني التي قالت لها:" الف مليون مبروك يا حبيبت قلبى"، وكذلك عبير صبري التي قالت لها:" مبروك حبيبتي ياحلا ربنا يسعدكم".

حلا شيحة تحتفل بزواجها من معز مسعود

واحتفل الثنائي حلا شيحة ومعز مسعود بعقد قرانهما اليوم، وتم تحت إجراءات مشددة فرضها الثنائي بعيدا عن نظر وسائل الإعلام، حيث وضعت شروط بالنسبة للحاضرين بالحفل من عائلة وأصدقاء العروسين، كان من بينها سحب الهواتف أثناء مراسم عقد القران حتى لا يتم تسريب صور منه بدون علمهما في إجراء كشف رفض العروسين لنشر أي صور أو معلومات بدون رغبتهما في وسائل الإعلام.

ويذكر أن التكهنات أثيرت حول علاقة معز مسعود وحلا شيحة العام الماضي، ولكنهما لم يعلقا على الأمر والضجة التي أثيرت حولهما، قبل أن يتواصلا على مواقع التواصل في شهر ديسمبر الماضي بشكل علني، وتبادلا الكلمات الرومانسية، وهو ما اعتبره الجمهور تأكيداً لعلاقتهما، وقبل أن يؤكدا القصة اليوم بإعلان الزواج والاحتفال بعقد القران، وذلك بعد شهور من طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي، وبعد طلاق معز مسعود من زوجته السابقة شيري عادل.