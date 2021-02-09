نجوم الفن يهنئون حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها وجمهورها، صور من حفل عقد قرانها على الداعية معز مسعود، وضم الحفل عدد قليل من الأهل والأصدقاء المقربين لهم.

ونشرت حلا شيحة صور لها من حفل قرانها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئة العروسين.

وعلقت الفنانة درة على الصور: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدكم"، فيما كتبت عبير صبري: "مبروك حبيبتي.. يا حلا ربنا يسعدكم".