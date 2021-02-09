المخرج سعد هنداوي يقود ورشة صناعة الفيلم في إفريقيا بالدورة الـ 10 لمهرجان الأقصر

يقود المخرج سعد هنداوى "ورشة صناعة الفيلم القصير" بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، التي ستنطلق أواخر شهر مارس بمدينة الأقصر.

المخرج سعد هنداوي قدم للسينما المصرية عدة أفلام منها: (السفاح – ألوان السما السابعة – حالة حب) وغيرها من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وقد حصلت أفلامه علي العديد من الجوائز الدولية، وهو من جيل المخرجين الذين يحبون السينما ومهرجاناتها الفنية.

استمارة المشاركة الخاصة بورشة صناعة الفيلم تم طرحها عبر الموقع الرسمي للمهرجان وأصبحت متاحة لكل شباب السينمائيين في القارة الأفريقية الراغبين في المشاركة فيها بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أما عن شروط الالتحاق بها فيشترط في المتقدم إليها أن يكون له عمل واحد على الأقل يبرز إمكانياته، وتستمر الورشة لمدة 10 أيام وتنتهي بإخراج كل متقدم لفيلم قصير يصور بالأقصر ويعرض في اليوم الختامي من المهرجان .