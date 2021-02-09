نشرة الفن.. أول تعليق من معز مسعود بعد زواجه من حلا شيحة.. سبب تأجيل حفل أصالة وشيرين

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أول تعليق من معز مسعود بعد عقد قرانه على حلا شيحة.. شاهد

نشر الداعية والمنتج معز مسعود، صورة له مع الفنانة حلا شيحة، من عقد قرانه عليها، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة إلى شقيقتها، الفنانة حلا شيحة؛ بعد عقد قرانها على المنتج معز مسعود، وشاركت متابعيها بـ عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.