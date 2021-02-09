شاهد.. أحمد السعدنى يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك

وجه الفنان أحمد السعدنى رسالة لـ جمهور الكرة المصرية بعد انتهاء مباراة النادى الأهلى وبايرن ميونيخ ، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب السعدنى " نداء لجماهير الكرة المصرية أهلوية وزملكوية، اي حد شايف أن الأداء كان وحش وليه منهاجمش والكلام ده؛ ميتفرجش على كرة تاني، نصيحه ممكن يتفرج علي بلياردو مثلًا لو موسيماني فتح الماتش كنا حنشيل سبعات تمنيات".

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية .

ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بعد الهزيمة من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.