الليلة.. شريف دسوقي في ضيافة "حضرة المواطن" مع سيد علي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي سيد علي الليلة في برنامجه "حضرة المواطن"الفنان شريف الدسوقي، ويُذاع البرنامج عبر قناة "الحدث".

ومن المقرر أن يتحدث شريف الدسوقي خلال ذلك اللقاء عن أزمته الأخيرة مع منتج فيلم "وقفة رجالة"، والتي هدد فيها بالانتحار في ميدان عام، إذا لم يحصل على حقوقه، كما سيتحدث عن تفاصيل أعماله المقبلة.

وفي سياق آخر، شارك الفنان شريف دسوقي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.