إلهام شاهين تحصد جائزة أفضل ممثلة عن فيلم حظر تجول

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأعلنت الهام شاهين من خلالهما حصولها على جائزة أفضل ممثلة وعلقت قائلة:"النهارده وصلوا لى الجائزة كأحسن ممثلة سينما فى الوطن العربى لعام 2020 عن فيلمى حظر تجول .. و أيضا مخرج الفيلم أمير رمسيس".

وكانت قد نعت نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح الجمعة الماضية، عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

وأضافت شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" عبر قناة "الحدث اليوم": "فقدنا قيمة وقامة فنية كبيرة وعظيمة، فكان رمزا للاحترام والوطنية والمبادئ"، لافتة إلى أنه كان يمثل صوت العقل لها، حيث تتلمذت على يديه منذ الصغر وتعلمت منه الكثير على المستوى الشخصي والفني.

وتابعت: "العلايلي حقق نجاحات كثيرة في جميع مجالات الفن المختلفة، من سينما ومسرح وتليفزيون، وانتقى أعماله الفنية بدقة كبيرة ولم يشارك في أي عمل إلا عن قناعة، وجسد أدوارا مهمة وتاريخية راسخة من بينهم الاختيار والأرض والسقا مات، وكان يتمتع بالتفاني والصدق النابع من ضميره".

واستطردت: "أول عمل شاركت فيه كان فيلم بستان الدم مع الفنان الكبير عزت العلايلي، وكنت طالبة في الصف الثاني بالمعهد العالي للفنون المسرحية"، لافتة أن مواقفه الإنسانية كثيرة وكان يمتلك رؤية صائبة.