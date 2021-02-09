الفنانة شادية تتصدر تريند جوجل.. تعرف على السبب

تصدرت الراحلة شادية تريند جوجل باسم الفنانة شادية في ذكرى ميلادها الـ90، والتي صادفت أمس، الاثنين 8 فبراير.

واحتفل موقع البحث الأشهر عالميا جوجل بالذكرى التسعين على ميلاد الفنانة الراحلة شادية.

الراحلة شادية من مواليد 8 فبراير ورحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها.

وقال الفنان سمير صبري إن شادية تأثرت جدا بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين.



وأضاف صبري، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، أن الأطباء أخبروها أنها مصابة بسرطان الثدى وكانت على وشك استئصاله وذهبت لأمريكا والأطباء هناك قالوا لها إنها ليست مصابة بسرطان في الثدى، وفي هذه الفترة تقربت شادية لله سبحانه وتعالى وقررت الاعتزال.