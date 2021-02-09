5 ملاحظات على زفاف حلا شيحة ومعز مسعود.. ارتدت غطاء رأس وابن زوجها يثير التساؤلات

حلا شيحة ومعز مسعود احتفلا اليوم بزواجهما، بعد فترة قصيرة من الشائعات والتكهنات حول ارتباطهما، ونشر الثنائي صور حفل عقد القران، والذي شهد عدة لقطات مميزة مثل ظهور حلا شيحة بغطاء رأس وظهور مثير للتساؤل لابن معز مسعود.

حلا شيحة بغطاء رأس وإطلالة محتشمة في زفافها

وتفاعل الجمهور مع إطلالة حلا شيحة في حفل زفافها على معز مسعود الليلة، والتي ظهرت بها بإطلالة محتشمة، وبغطاء رأس في بعض الصور، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور، خاصة مع التكهنات المتزايدة حول ارتدائها الحجاب مجدداً أو اعتزال الفن، ولكن حلا شيحة ظهرت في صور أخرى بدون غطاء رأس، وهو الأمر الذي استبعد أخبار وتساؤلات ارتدائها الحجاب بعد الزواج.

هل تعتزل حلا شيحة الفن بعد زواجها من معز مسعود؟

وعادت أيضاً تساؤلات اعتزال حلا شيحة للفن مرة أخرى بعد زواجها من الداعية معز مسعود، خاصة أن حلا شيحة لم تقدم أعمال جديدة في الفترة الأخيرة، وتغيب عن رمضان المقبل وكذلك قللت من نشاطها على السوشيال ميديا، وهو ما حعل الجمهور يتساءل عن اتجاهها للاعتزال بعد الزواج، خاصة أن شيري عادل، طليقة زوجها معز مسعود، واجهت نفس التساؤلات بعد غيابها لفترة طويلة في فترة زواجها من معز مسعود.

ونفى والد حلا شيحة اعتزال ابنته للفن بعد الزواج، وذلك خلال تصريحاته على زواجها والتي ذكر بها أنه أوصى معز مسعود على أعمال ابنته الفنية، وقال إن معز مسعود وعده بدعمها في أعمالها، ومساعدتها في إختيار الأدوار والأعمال المناسبة لها، وهو الأمر الذي قد يحسم الجدل حول تفكير حلا شيحة في الاعتزال أو طلب زوجها منها ذلك.

احتفال سري بزواج حلا شيحة ومعز مسعود

وفرض الثنائي معز مسعود وحلا شيحة السرية الشديدة على علاقتهما، وكذلك حفل زواجهما، حيث تجاهل الثنائي شائعات ارتباطهما ولم يعلقا على ضجة خطبتهما، إلى أن تبادلا الرسائل على انستقرام ديسمبر الماضي، قبل فترة قليلة من عقد قرانهما المفاجيء، والذي تم في أجواء أسرية فقط، ولم يحضره أي من أصدقاء وزملاء حلا شيحة أو شقيقتها هنا شيحة وكذلك معز مسعود، ولم يتداول أي فيديوهات من حفل عقد القران، الذي اكتفت حلا بنشر صوراً منه على انستقرام.

غياب أبناء حلا شيحة عن حفل عقد القران

ونالت الأجواء الأسرية في حفل عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود على تفاعل الجمهور أيضاً، ومنها ظهور والدة معز مسعود والتفاعل مع إطلالتها، بالإضافة إلى شقيقته، وظهور أزواج شقيقات حلا شيحة، وأخيراً غياب أبناء حلا شيحة عن حفل عقد قرانها، وهو ما أثار التساؤلات حول سفرهم إلى كندا للعيش مع والدهم، وعن سبب عدم تواجدهما في الصور العائلية.

هل ظهر ابن معز مسعود في حفل زفاف والده على حلا شيحة؟

وتفاعل الجمهور أيضاً مع صورة أحد الشباب المراهقين في صور حفل الزفاف، وظهر في الصور بجانب والدة معز مسعود، وأكد البعض أنه ابن معز مسعود الأكبر من زوجته الأولى، في ظهور نادر له مع والده، خاصة بسبب الشبه الكبير بينهما، ولكن لم يشر معز مسعود في الصور عن هوية ابنه وهوية الشاب في الصورة.