نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر تامر في الصورة مع كلبه ، ما أثار إعجاب متابعيه عبر إنستجرام وعلق تامر علي الصورة قائلا :" صباح الجمال يا ناس يا جميلة لسه نايمين "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر هجرس يخطف الأنظار بصورة مع كلبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.