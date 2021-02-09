بوسى شلبى تهنئ حلا شيحة بعقد قرانها

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر فى الصورة الفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية الإسلامى معز مسعود بعد عقد قرانهما أمس، وعلقت بوسي بقولها "مبروك يا حبيبي ربنا يسعدك". وكانت الإعلامية بوسي شلبي أحيت ذكرى الراحلة ماجدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ونشرت بوسي شلبي صورة لها برفقة الراحلة ماجدة وعلقت على الصورة قائلة: "الذكرى السنوية اليوم الله يرحمها.. الفاتحة #ماجدة". وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامجها الفني "أحلى النجوم"، والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية.

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