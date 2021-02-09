ظافر العابدين :"لم أكن مقتنعًا بأن أصبح ممثلاً وهذا سبب ابتعادي عن كرة القدم"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان ظافر عابدين إلى أن الظروف كانت السبب الرئيسي في تركه للعب كرة القدم، مُضيفًا :" ظروف ابعدتني عن كرة القدم وكان حلمي وحبي الأول هو كرة القدم ".

وقال ظافر عابدين خلال لقائه في برنامج " its show time"، المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه كان لديه حب التمثيل، وكان يعشق مشاهدة الفنانين في التلفاز، ولم يكن مقتنعًا في يوم من الأيام بأن يكون ممثلاً، لأنه كان خجولاً في البداية.

وأضاف ظافر عابدين:"دفعت نفسي للحصول على الثقة ودخلت مجال التمثيل وأنا أحب التمثيل ولدي شغف فيه، نحتاج إلى تحضير بشكل أكبر من أجل إنجاز الأعمال الفنية بشكل أفضل، ومجاراة الأعمال الفنية العالمية التي نشاهدها ".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان ظافر العابدين حاليًا طرح فيلمه الجديد "العنكبوت"، وهو بطولة أحمد السقا مني زكي، يسرا اللوزي، محمد لطفي، زكي فطين عبد الوهاب، ظافر العابدين، أحمد فؤاد، وهو من تأليف محمد ناير ومن إخراج أحمد نادر جلال.