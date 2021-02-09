نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر أحمد:"شخصية ليلى اللي قدمتها في"ضربة معلم" شبه شخصية الحقيقية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هاجر أحمد عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها عن دور "ليلى" التي قدمته في مسلسل "ضربة معلم"، مُضيفة:" الناس كانت مندمجة جدًا معايا".

وقالت هاجر أحمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنها كانت متوقعة النجاح الكبير الذي حققه المسلسل،مُضيفة :"كنت شايفة الناس متفاعلة الفترة الأخيرة دي مع المسلسل، وكنت مبسوطة بالتفاعل ده، شخصية ليلي التي لعبتها في المسلسل فيها من شخصيتي؛ لأن لما لقت راجل بيحبها، بيحترمها، يقدرها، حنين معاها، وبيطبطب عليها حبته ومفارقش معاها أي حاجة".

وأضافت هاجر أحمد :"كل خطوة في حياتي ضافت لي وأنا ضفت لها ووصلتني للمكان اللي أنا فيه، والحمد لله راضية بكل خطوة أخدتها، وحاولت أني أعمل فيهم أحسن ما عندي".

وأشارت هاجر أحمد إلى أنها لم تتعاقد حاليًا على المشاركة في أي عمل خلال شهر رمضان المُقبل، مُضيفة :"الورق اللي جالي شبهه حاجات أنا عملتها قبل كده، فمكنتش حابة أكرر نفسي، ولغاية دلوقتي مفيش أي عمل مشاركة فيه".

مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وهو بطولة محمد رجب، رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، مي سليم، محمد عز، زينة منصور، يوسف وائل نور، وكوكبة مميزة من النجوم .