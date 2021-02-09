نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذا لتوجيهات الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بضرورة توثيق وحفظ التراث المسرحي المصري يستعد المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية لتصوير وتوثيق عروض المسرح الكنسي الى جانب مشاركة أسقفية الشباب بالكنيسة برعاية الانبا موسى فى نشاط مجلة المسرح .

قالت عبد الدايم ان البروتوكول ياتى ضمن جهود وزارة الثقافة لرعاية مختلف الوان الابداع الهادف الي نشر التنوير فى مختلف ارجاء الوطن ، واشارت ان المسرح الكنسى تاثر بحركة تطور ابو الفنون فى مصر وتحول من التركيز على الوعظ الى تقديم عروض تساهم فى التوعية بالقضايا المعاصرة واستثمار طاقات الشباب ، مؤكدة توحد شعب مصر فى نسيج وطنى متناغم يعمل باخلاص لتحقيق التنمية المنشودة .

من جانبه قال رئيس المركز القومى للمسرح ان المسرح الكنسى نشاط ابداعى خدمي ویتمیز باستمرارية الفرق وتماسكها ، واشار ان عروضه تبرز الكثير من المواهب ، مؤكدا ان مشاركة اسقفية الشباب بالكنيسة فى نشاط مجلة المسرح يتيح الفرصة للواعدين للتعبير عن انفسهم ويثرى ابوابها برؤى فنية جديدة .