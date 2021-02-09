نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الإذاعي صالح مهران عن عمر يناهز الـ83 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإذاعية أميمة مهران، عن وفاة والدها الإذاعي صالح مهران، وذلك بعد صراع طويل مع المرض من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشرت أميمة مهران صورة لوالدها الراحل برفقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعلقت عليها قائلة :"من أعز صور ذكريات بابا الله يرحمه، بعيد نشرها مصحوبة بما كتب، (مع عبدالناصر شاهدت معظم زعماء العالم عن قرب، وبصوت عبدالناصر احتل الراديو المصري مكانة عزيزة في قلوب كل المصريين، كل العرب، كل الأفارقة، وكل الشعوب المحبة للحرية والعدل والمساواة في آسيا وأوروبا والأمريكتين".

ولد الإعلامي الراحل يوم 5 سبتمبر عام 1937 في منطقة الزيتون بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب في اللغة العربية في مايو عام 1958، وحصل على دبلوم إعلام قسم إذاعة وتليفزيون عام 1974 من جامعة القاهرة، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح مديرًا عامًا للتخطيط الموسيقي والغنائي في عام 1991م.