نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سورة الشرح".. كلمة السر في نجاة فريدة سيف النصر من أزمة التنفس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن فضل سورة الشرح في نجاتها من أزمة في التنفس التي مرت بها في الأيام الأخيرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه:"الحمدلله أزمة تنفس بلا أسباب، والله العظيم عدت قسما بالله بـ(بسم الله الرحمن الرحيم.. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فأنصب والي ربك فأرغب صدق الله العلي العظيم".

وتابعت فريدة سيف النصر قائلة :" خذ من القرآن ماشئت لما شئت هو دواء لكل داء كلمات الله ونعم بالله، حبيبي يا الله".

وفي سياق آخر، تشارك فريدة سيف النصر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.