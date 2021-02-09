أصالة ضيفة أمير كرارة في برنامج سهرانين يومي السبت والأحد المقبلين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الفنان أمير كرارة في برنامجه"سهرانين" يومي السبت والأحد المقبلين الفنانة أصالة، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر قناة "ON".

وأعلنت الصفحة الخاصة بالبرنامج عبر "إنستجرام" عن ذلك اللقاء، حيث قاموا بنشر البرومو التشويقي للحلقة وعلقوا عليه قائلين:"استنونا السبت والأحد ملكة الطرب أصالة مع أمير كرارة في برنامج سهرانين، الساعة 11 مساءً على قناة on".