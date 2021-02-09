وفاة المخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور

كتب فراس عبدالرحمن تغريدة جديدة قال فيها :"بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم والدي عبدالرحمن محمود يغمور بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتدرج عبدالرحمن محمود في المناصب على مدار مشواره؛ حتى عمل مديرًا للقناة السعودية الأولي، وقدم العديد من البرامج، أبرزها" يوم جديد" و" بك نستعين".

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا صباح اليوم الإعلامي والمخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وأعلن عن ذلك الخبر نجله من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".